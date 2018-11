Hasta julio será cuando inicien los trabajos de bacheo en TJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Será hasta el mes de julio cuando inicien los trabajos de bacheo y reconstrucción de vialidades en las zonas industriales de la ciudad.



Esta es una queja que ha recibido el ayuntamiento por parte del sector industrial ya que los daños en las calles afecta las mercancías que transportan.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera informó que están programando y planeando para buscar los esquemas más adecuados con la finalidad de no entorpecer los trabajos de los industriales.



Lo anterior fue declarado durante la revisión de trabajos de bacheo en el Cañon Jhonson, encabezados por el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



En donde el edil señaló que a pesar que un principio había señalado que les afectarían las lluvias del pasado fin de semana aclaró que no hubo ningún problema por lo que no tuvieron que suspender labores.



Aceptó que la población sigue quejando sobre el tema ya que no lucen los trabajos hechos debido al paraje lunar que presenta la ciudad.



Actualmente registran un avance de 80 mil metros cuadrados y estarán enfocándose en las avenidas principales y vialidades con alto aforo.