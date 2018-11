"Amores de 4 patas" busca que adopten perros y gatos

(Tomada de la Red)

El Santuario de Animales San Francisco de Asís, Inc. (SAFSA) lanzó hoy la campaña Amores de 4 patas, con la que busca apelar a los corazones y la esperanza boricua para que pasen a darle un hogar permanente a unos 175 perros y gatos que anhelan dar y recibir cariño.



A través de un comunicado de prensa, SAFSA anunció la iniciativa -que comenzó hoy por las redes sociales- para dejar claro que todos sus animales están vacunadas, operadas y desparasitadas, por lo cual están listos para ir con sus nuevos dueños.



“Estos perros y gatos ya están castrados o esterilizadas y tienen todas sus vacunas al día, además de estar en preventivos y desparasitados. Son muy sociables y llenarán de alegría el hogar que los reciba. Están listos para mudarse con personas que les amen y les traten con el respeto que merecen”, explicó Dellymar Bernal Martínez, presidenta de la Junta de Directores de SASFA.



La SASFA, que es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate y cuido de animales, y que trabaja a base de donativos y voluntarios, actualmente alberga más de 300 perros y gatos. Los que no están aptos para adopción están recibiendo socialización y tratamientos, o padecen condiciones crónicas de salud.



“Nuestra ilusión es algún día poder celebrar que el Santuario este totalmente vacío porque todos nuestros inquilinos hayan encontrado un hogar”, indicó Bernal Martínez, también fundadora de SASFA.



La organización avisó que las personas interesadas en conocer o adoptar algunas mascota puede visitar el álbum Amores de 4 patas en su página de Facebook, además de sus cuentas de Twitter (@SAFSAPR) e Instagram (santuario.sasfapr). El compendio de fotos en Facebook se actualizará hasta tener todos los perfiles de las mascotas listas para adopción.



Según se indicó, el proceso para adoptar un animal en SASFA comienza con una visita coordinada escribiendo a info@sasfapr.org. Luego de conocer a los perros y gatos, se llena el formulario de adopción y se coordina una visita al hogar. Una vez la adopción sea aprobada, se firma el contrato de adopción y se da un donativo de $60. Todo completado, el animal pasará a manos de su dueño o dueña vacunado, operado, desparasitado y en preventivos.



Si la persona interesada tiene dudas sobre cómo el animalito se adaptará a su hogar y estilo de vida, puede utilizar el programa Foster to adoption, en el que la persona sirve como hogar temporero por un mes para que así vea como se ajusta a su nueva vida. Durante este tiempo, la mascota seguirá siendo parte del Santuario, por lo que la organización cubrirá su alimentación y cuidado veterinario. Al finalizar el mes, se reúnen para indicar si desean proceder a la adopción formal.



Además de hogares adoptivos, SASFA también necesita donativos para costear sus operaciones diarias y voluntarios que den la mano con el cuido de las mascotas. Si deseas unirte al equipo de voluntarios, escribe a info@sasfapr.org o envía mensaje al 787-612-8587.



Fuente:https://www.metro.pr/pr/estilo-vida/2017/01/29/amores-4-patas-busca-adopten-perros-gatos.html