Advierten sobre engomados para importar autos

TIJUANA, Baja California(GH)

Los engomados entregados por el Comité Ciudadano de Vehículos de Procedencia Extranjera de México no tienen ninguna validación oficial, declaró Enrique Méndez Juárez, subsecretario de Gobierno en Tijuana.



El lunes el comité afuera de las instalaciones del Gobierno del Estado entregó calcomanías con la leyenda “Vehículo en proceso de importación”, con la cual supuestamente no serán molestados por la autoridad.



“En el momento en el que tú convocas a las instalaciones, aunque sea afuera, puedes confundir a le gente, es importante que sepan que ese engomado no está siendo entregado por ninguna autoridad”, manifestó.



El funcionario estatal dijo tener conocimiento de la convocatoria al verla a través de las redes sociales, por lo que se comunicó con su organizador, el licenciado Gabriel Celestino González, para señalar que dicha acción podría confundir a la población.



Reconoció que la gente es libre de entregar los engomados siempre y cuando no estén incurriendo en alguna irregularidad.



Los vehículos pueden ser detenidos por la autoridad, por lo que analizarán en conjunto con la Secretaría de Planeación y Finanzas las acciones a tomar para evitar casos similares, pero hasta el momento no tienen quejas registradas, declaró.



De acuerdo con el censo que realizaron en la región existen solamente 25 mil automóviles en dicha condición, información que ya tiene en sus manos el Gobierno federal para su análisis.



“Me parece que si se sigue convocando habrá que buscar otras alternativas para informarles a la gente”



Enrique Méndez Juárez

Subsecretario de Gobierno