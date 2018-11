California, modelo de resistencia en EU

LOS ÁNGELES, California(Tomada de la Red)

En los meses transcurridos desde la elección de Donald Trump, California se convirtió en un laboratorio de la resistencia, abogando por estrategias legales, legislativas y políticas para contrarrestar las políticas republicanas mientras presiona a favor de medidas demócratas que posiblemente no saldrán de Washington pronto.



El aspirante a gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que el Estado podría usar su estricta ley de protección ambiental para impedir que Trump construya un muro a lo largo de la frontera mexicana.



En Sacramento, el gobernador Jerry Brown y los legisladores están presionando proyectos de ley para ampliar las protecciones ambientales, proporcionar asistencia legal a los inmigrantes que enfrentan la deportación y elevar los impuestos a la gasolina para pagar la construcción de carreteras.



“Un crédito de impuestos por ingreso del trabajo,” dijo Anthony Rendon, el presidente de la Asamblea. “Aportaciones de enormes para la educación en la primera infancia. Ese tipo de cosas son sin duda las cosas que nos interesan en hacer”.



Mientras, miembros demócratas de la delegación de California en el Congreso hacen cola para anunciar que no asistirán a la toma de posesión del polémico magnate republicano.



En Los Ángeles, Sheila Kuehl, miembro de la poderosa junta de supervisores del condado, ha comenzado lo que se llama “Operación de la llave inglesa”, instando a la gente, incluyendo a los trabajadores del gobierno estatal y federal, para interrumpir sistemáticamente las políticas de Trump que no se ajusten a leyes y políticas de California.



“Estoy animando a la gente a participar en todo lo que pueda para frenar cualquier cosa que pueda provenir de los departamentos federales y el Congreso”, dijo. “No se puede estar latente cuando el fascismo está creciendo”.



Puede que no sea “Calexit”, campaña donde California quiere retirarse de la unión, pero está tomando mayor fuerza.



A principios de este mes, los demócratas en la legislatura del estado de California contrató a Eric H. Holder, ex fiscal general, en previsión de una racha de batallas legales con la Casa Blanca.



“Definitivamente no nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno del republicano intenta deportar inmigrantes, tirar a la gente del cuidado de la salud, ignorar el cambio climático y robar nuestro agua”, dijo Scott Wiener, ex miembro de la junta de supervisores de San Francisco, al Senado del Estado.



“Se trata de jugar a la defensa de lo que la administración nos lanza, pero también ofensiva en términos de continuar el impulso de California para un cambio social progresivo”.



Antonio R. Villaraigosa, ex alcalde de Los Ángeles, señaló que amenazar con separarse fue una respuesta equivocada a lo que describió como políticas que podrían ser devastadoras para este Estado.



“He oído hablar mucho de Calexit. La última vez que un estado trató de dejar el sindicato allí fue una guerra civil. Creo que sería mucho más productivo para nosotros simplemente para duplicar lo que hacemos bien”, destacó.



Puesto que todas las palabras de desafío y las consideraciones políticas están ciertamente en juego en los principios de la guerra adoptados por los líderes en un estado predominantemente demócrata, hay grandes riesgos para asumir esta postura de confrontación desde el principio.



Por un lado, podría invitar a la retribución del magnate, que no parecía inclinado a dar la otra mejilla.



Por otra, California podría encontrarse al final de la línea debe Trump proceder con el extenso programa de infraestructura que se ha comprometido.



También podría encontrarse en una posición difícil en el caso de que el tipo de desastre natural, donde los Estados tienen que recurrir al gobierno federal para la asistencia; algunos republicanos en el Congreso se opusieron a dar ayuda federal a Nueva Orleans después del huracán Katrina .



“Usted no quiere pintar a sí mismo en una esquina donde se pierde su capacidad para negociar”, dijo Ted Gaines, un senador republicano que representa un distrito rural al este de Sacramento. “Ellos estarían mejor ofreciendo una rama de olivo en lugar de establecer por una vía que puede hacer que sea difícil dar marcha atrás”.



“Creo que es prematuro”, dijo Gaines. “Si quieren salir a luchar, creo que lastima la relación en el largo plazo”.



Bill Whalen, un investigador de la Hoover Institution y ex asesor de Pete Wilson, un gobernador republicano, dijo que pensaba que los demócratas estaban jugando a la multitud.



Sin embargo, describió el enfoque como una estrategia a corto plazo con el largo arriesgada implicaciones a largo plazo.



“Trump le gusta intimidar. No le gusta ser intimidado. Y él le gusta tener la última palabra “, dijo. “No van a ser millones de dólares para ser gastados en todo el país en la infraestructura”.



“¿Por qué quieres acabar en la lista negra de Donald Trump? Usted podría terminar en esa lista de todos modos. Pero ¿por qué pelear?”, destacó



Todo esto ha puesto nerviosos a algunos en la comunidad de negocios.



“Todo esto se basa en mensajes de la campaña del presidente electo”, dijo Allan Zaremberg, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de California.



“No sabemos cómo se va a manifestar en la acción”, indicó.



Jimmy Gómez, un miembro de la asamblea Democrática candidato al Congreso, dijo que no estaba preocupado por cualquier tipo de retribución.



“Eso sería una extralimitación de un presidente de castigar a un estado”, dijo.



“Cuando lo hacen de recuperación política no se basa en la política, sino en función de si estás con ellos o contra ellos, vamos a utilizar contra ellos”.



“Si California no le va bien económicamente, el país no le va bien económicamente”.



La economía de California es el sexto más grande en el mundo.



Hay partes de este estado, sin embargo, que mostraron un apoyo considerable para el republicano y que aplaudían los esfuerzos, por ejemplo, para hacer retroceder las regulaciones de contaminación del aire.



El Distrito de Control de Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín, que regula la calidad del aire en una de las zonas más sucias de la nación , está mirando para el equipo de transición del presidente Trump para modificar la ley federal Ley de Aire Limpio , dijo Mark Keppler, profesor de asuntos públicos en el California Universidad Estatal en Fresno, señalando un ejemplo.



Y hay límites a lo que puede hacer el Estado Brown, en un presupuesto que presentó la semana pasada, proyecta un déficit de 1.6 mil millones de dólares para el próximo verano, lo que significa que será difícil para California para promover el tipo de programa de gasto legisladores quieren para compensar los recortes en Washington, sobre todo en el cuidado de la salud .



Los esfuerzos legales siendo amenazadas por el para el legislador y por Xavier Becerra, a quien el señor Brown apenas unos golpecitos para ser fiscal general, podría retrasar algunas acciones por parte de la Casa Blanca, pero no necesariamente bloquearlos.



Aún así, los demócratas controlan mayoritariamente California, y el pensamiento sobre el el neoyorquino parece ser uniforme: El estado está entrando en aguas turbulentas.



Trump podría pasar a cortar los fondos para las llamadas ciudades santuario con capacidad inmigrantes ilegales, tales como San Francisco; reducido drásticamente la ayuda federal que formaba parte del programa de salud del presidente Obama; o usar los poderes reguladores para tratar de poner fin a las políticas agresivas de este estado para reducir las emisiones de carbono.



“El impacto de todo lo que sale de Washington va a ser tan difícil para California, que estamos a punto de tirarlo en modo de supervivencia”, dijo Kuehl, que ha estado en el cargo público desde 1994.



Ella dijo que había instado a la gente, gobiernos locales y estatales, personal de agencias federales, organizaciones no lucrativas, grupos vecinales para tratar de forma agresiva para impedir cualquier política empujados por el magnate que socava las leyes o políticas de California.



“Le dije: Si tienes que mentir, engañar y robar, hazlo, dijo la Sra. Kuehl. Toma dinero federal y solo diles que vas a hacer lo que quieran”, señaló.



Fuente: http://yucatan.com.mx/internacional/california-modelo-resistencia-ee-uu#sthash.48zeaCg2.dpuf