PGR integra solicitud formal de extradición para Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) prepara la solicitud formal de extradición de Javier Duarte al gobierno de Guatemala, en términos de la legislación de dicho país y del tratado bilateral en la materia, además revisa todas las investigaciones en contra del ex gobernador de Veracruz.



Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, afirmó y aclaró que la solicitud formal de extradición abarcará todas las investigaciones en las que haya una orden de aprehensión en contra de Duarte, para que haya “claridad y certeza jurídica” respecto de los delitos por los que será extraditado.



Destacó que a la fecha, la PGR mantiene su trabajo en torno a las líneas de investigación, y como se dio a conocer, hoy fue aprehendido en Barcelona, España, uno de los integrantes de su “red de corrupción”, su excolaborador, Javier Nava.



“Hoy fue detenido en España un cómplice y prestanombres, lo que significa el fuerte compromiso que tiene PGR para recuperar sus activos y el daño causado por esta red de corrupción”, enfatizó.



“Que quede claro, ya tenemos a Duarte, ya tenemos a sus cómplices o a la mayoría de sus cómplices, ahora vamos a recuperar todo el daño que han sufrido los veracruzanos”, recalcó.



“Hay un fino compromiso por parte de la Procuraduría General de la República y el Estado mexicano de ir en contra de todas las personas que se vean involucradas en su red de cómplices y prestanombres de empresas fechadas”, insistió.



A la fecha no existe ninguna orden de aprehensión en contra de familiares del exmandatario veracruzano, aclaró “sin embargo, no quiere decir que no se siga las investigaciones para poder determinar si tienen responsabilidades de orden penal”.



Reconoció que en cuanto se presente la solicitud formal de extradición de Javier Duarte al gobierno de Guatemala, vía diplomática, “él podrá iniciar su defensa o allanarse a ésta, teniendo certeza bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, de los delitos por los que deberá enfrentar a la justicia mexicana”.