Presintió que pasaría algo malo y no viajó

MORELIA, Michoacán(SUN)

Las largas horas de espera han carcomido la tranquilidad de Jaime Galván Alfaro, esposo de María Auxilio Vargas, una de las 26 personas que murieron en el accidente ocurrido sobre la autopista Siglo 21 y padre de Miriam Galván Vargas, de 29 años de edad, una de las lesionadas.



Don Jaime está destrozado moralmente; aunque lo intenta, no logra contener que sus mejillas sean humedecidas por las lágrimas.



Recuerda que a las 12 de la noche se despidió de esposa, quien organizaba estos paseos familiares: “Desde hace siete años contrataban el servicio de transporte a una misma persona, quien vivía en la colonia La Soledad, ubicada al sur de la ciudad de Morelia”.



Pero algo no andaba bien para don Jaime y por eso, en esta ocasión —narra—, le hizo caso a un mal presentimiento y no viajó.



“Fue la primer vez que no fui yo (al paseo familiar), como que no me gustó, sentí algo y mejor me quedé; después me hablan por teléfono que se habían accidentado”, recuerda.



Platica que no le dijo nada a su esposa sobre esa “mala espina”, sobre ese presentimiento que le decía “que algún día iba a acabar todo esto en un accidente”.



Dice que era la primera vez que el viaje lo harían a la costa michoacana, ya que los años anteriores su destino era playa La Saladita del municipio de Zihuatanejo.



Jaime Galván, originario de Morelia, perdió también a cinco cuñados y varios sobrinos; su nieto de tres años de edad salió solo con algunos raspones, pero su hija, se encuentran en estado crítico.



Recuerda a su esposa como una mujer luchona, una gran madre y una excelente persona; “fue mi compañera de vida de más de 30 años, se dedicaba a vender zapatos por medio de vales”.



Su hija Miriam, recién había entrado a laborar en una empresa dedicada a la construcción, pues tiene una carrera trunca en Administración de Empresas.



Finalmente señala que no se imagina cómo será su vida después de que la tragedia le arrebató a su familia.