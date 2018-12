Evo Morales será operado de nódulos en la garganta

(AP )



LA PAZ (AP) — El presidente Evo Morales regresó el martes a Bolivia después de recibir tratamiento médico en Cuba, país al que deberá volver en abril para ser operado de un nódulo en la garganta.

Por la tarde, el mandatario boliviano retornó a La Paz después de estar internado en una clínica cubana por casi una semana. A su regreso se veía más delgado y no dio declaraciones a la prensa, aunque en la víspera en La Habana sí recibió a periodistas.

"Los médicos reconocieron un pequeño nódulo en las cuerdas vocales que podían haber extirpado ahora. Como estoy con medicación, será en un mes aproximadamente, en una operación que no durará más de 15 minutos", dijo Morales el lunes por la noche según la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El mañana del miércoles, Morales promulgará una polémica ley que amplía los cultivos legales de coca.

En La Paz, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, declaró a una televisora local que se trata de "nódulos benignos que no revisten ninguna peligrosidad". Su colega de Salud, Mariana Campero, explicó que los nódulos miden entre uno y dos milímetros y están alojados en las cuerdas vocales.

El mandatario viajó a La Habana el pasado miércoles tras dos meses de padecer una afonía.