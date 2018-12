Enrique Iglesias se quedó con ganas de más en Cuba

(AP )



MIAMI (AP) —



Fue su primera vez en Cuba, y se quedó con ganas de más.



El superastro del pop Enrique Iglesias pasó tres días en La Habana para grabar el video de su nuevo sencillo, "Súbeme la radio", pero el trabajo fue tan intenso que no tuvo tiempo de pasear por la isla.



"Que va, ya sabes que en esta carrera lleva uno siempre el tiempo medido... Apenas nos alcanzó el tiempo", dijo Iglesias a The Associated Press en una entrevista realizada vía email precisamente debido a su apretada agenda (estaba en camino a Dubai). "Lo que vi fue un pueblo volcado en amor y atenciones con nosotros. Nos la pasamos estupendo", expresó el cantante en referencia a su viaje de enero.



El video, dirigido por el cubano Alejandro Pérez y en el que participaron el músico cubano Descemer Bueno y los puertorriqueños Zion y Lennox, se grabó en las calles del casco viejo de La Habana. También muestra a modelos y bailarinas cubanas, además de escuelas de baile de la isla.