The Weeknd y H&M juntos en colaboración

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Además de su inesperada relación amorosa con Selena Gomez y del lanzamiento de su nuevo álbum, The Weeknd sigue sorprendiendo a sus fans, pues esta vez, incursionó en el mundo de la moda con la reconocida firma sueca, H&M para la colección “Spring Icons Selected by The Weeknd”.



Chamarras, t-shirt, camisetas, sudaderas en conjunto de colores básicos como negro, blanco y nude, son de lo que podrás encontrar en la nueva colección masculina primavera 2017 del cantante y la marca.



“Lo que me gusta de esta colección es que se trata de piezas que quiero usar. La forma en que me visto es como un uniforme, y es casi lo que soy”, dijo Abel Tesfaye -nombre real de The Weeknd- a WWD.



Asimismo, Andreas Löwestam, jefe de diseño de prendas masculinas de H&M, declaró que eligieron a The Weeknd por “su estilo relajado y su apuesta arriesgada en cuanto a ropa urbana y cómo ésta se conecta con la visión que tiene la empresa de la ropa masculina”.







A partir de este jueves 2 de marzo, las 25 prendas que forman parte de la colaboración, estarán disponibles en tiendas H&M de todo el mundo y online de los países disponibles en la página oficial.