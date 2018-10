Nadal no jugará serie de Copa Davis ante Serbia

(AP )



MADRID (AP) — Rafael Nadal no jugará con la selección de España la próxima semana ante Serbia por los cuartos de final de la Copa Davis.

La capitán Conchita Martínez excluyó a Nadal del equipo que anunció el martes. Aunque no explicó el motivo, el ganador de 14 títulos de Grand Slam había advertido hace algunas semanas que probablemente no jugaría ante Serbia por conflictos con su itinerario para la próxima temporada de arcilla.

Martínez tampoco convocó a la segunda raqueta de España, Roberto Bautista Agut.

En cambio, el equipo estará integrado por Pablo Carreño Busta, Albert Ramos-Viñolas, Marcel Granollers y Marc López.

España jugará la serie en canchas duras entre el 7 y 9 de abril en Belgrado.