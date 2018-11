Tras 18 años, Lucic-Baroni alcanza una semi de Grand Slam

MELBOURNE, Australia(AP )

Mirjana Lucic-Baroni se instaló en las semifinales de un Grand Slam, luego de una espera de 18 años, al vencer el miércoles 6-4, 3-6, 6-4 a Karolina Pliskova.



Lucic-Baroni alcanzó las semifinales de Wimbledon en 1999, cuando tenía 17 años de edad. Pero su trayectoria se vio frenada, dejó el tenis completamente y no volvió a disputar un partido de Grand Slam hasta 2010.



La croata se puso de rodillas tras sellar la victoria y rompió en llanto en la entrevista a pie de cancha en la Rod Laver Arena.



"Esto es una locura. No puedo creer que otra vez estoy en unas semifinales", dijo Lucic-Baroni con la voz entrecortada. "Estoy en algo de shock ahora mismo".



"Algún día contaré una larga historia sobre las cosas que me han pasado", señaló la actual número 79 del mundo.



La checa Pliskova, quinta cabeza de serie, y Lucic-Baroni se combinaron para 14 quiebres de saque en un partido cambiante.



Lucic-Baroni, quien jugó con una venda en la pierna izquierda, pidió salir de la cancha para recibir asistencia médica al promediar el tercer set.



Al volver, la croata ganó nueve puntos seguidos y consiguió el último quiebre del partido antes de sentenciar con su saque.



Lucic-Baroni se enfrentará a la ganadora del duelo entre Serena Williams y Johanna Konta, que se medían a segunda hora.