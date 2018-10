Emirates defiende seguridad ante prohibición de electrónicos

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.(AP)

El presidente de Emirates, la mayor aerolínea de Medio Oriente, defendió el miércoles las medidas de seguridad en su sede de Dubái y dijo que la prohibición de aparatos electrónicos personales a bordo de vuelos hacia Estados Unidos se dio sin advertencia.



Tim Clark dijo a The Associated Press que se enteró de las nuevas normas de Estados Unidos un día antes e indicó que la aerolínea "no tenía ningún tipo de conocimiento previo". Emirates ahora trabaja para asegurarse que se apega a los lineamientos antes de la fecha límite del sábado un objetivo que, de acuerdo con Clark, se cumplirá un día antes.



Dubái fue una de las 10 ciudades de países de mayoría musulmana que resultaron afectadas por la nueva regla, que obligará a los pasajeros a colocar en su equipaje documentado sus tabletas, laptops y otros dispositivos en vuelos directos a Estados Unidos. Los teléfonos móviles y los dispositivos médicos están exentos de la prohibición.



Clark dijo que Emirates se apegará completamente a la directriz, a pesar de cuestionar los motivos por los que se incluyó su centro aeroportuario.



"Para ser sincero, me resulta un tanto sorprendente", reconoció. "Cuando yo viajo, incluso a Estados Unidos, Europa o Asia, no veo el nivel de seguridad que se realiza en Dubái".



Las autoridades emiratíes colaboran estrechamente con sus contrapartes estadounidenses para asegurarse de que "las personas que les preocupan que ingresen a Estados Unidos no aborden nuestros vuelos", añadió.



"Emirates y su propietario, el gobierno de Dubái y su aeropuerto son tan seguros como podría ser cualquier aeropuerto o aerolínea", recalcó.



Gran Bretaña emitió restricciones similares unas pocas horas después de que las autoridades estadounidenses anunciaran las suyas, aunque Dubái y Abu Dabi los dos centros de Emiratos Árabes Unidos que aparecen en el listado de Estados Unidos no fueron incluidos en la restricción británica.



Emirates se ha expandido rápidamente en Estados Unidos y otras partes del mundo en las últimas décadas, y es una de las aerolíneas más afectadas por la nueva medida estadounidense.



Opera 18 vuelos directos a una docena de ciudades en Estados Unidos, incluyendo destinos en grandes ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, así como mercados más pequeños como Boston y Fort Lauderdale.