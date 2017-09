Hijo de Pepe Aguilar es sentenciado a 3 años de libertad condicional

SAN DIEGO, California(GH)

José Emiliano Aguilar Treviño, hijo del cantante mexicano, Pepe Aguilar, fue sentenciado a tres años de libertad condicional por el intento del cruce de cuatro personas indocumentadas de México a Estados Unidos.



El ciudadano estadounidense quien se declaró culpable del delito federal de intento de tráfico de personas estuvo presente en la Corte Federal de San Diego, acompañado de su madre, Carmen Treviño y de su padre, Pepe Aguilar, este martes, cuando recibió su sentencia.



El abogado defensor, Jeremy Warren explicó que el joven de 24 años tendrá que ingresar a un centro de rehabilitación (sin estancia obligatoria) durante seis meses como parte de los requisitos para su libertad condicional.



"Que no pise la cárcel es una bendición para un papá y para una familia que lo quiere incondicionalmente, definitivamente estamos muy contentos con la decisión del juez, si hubiera decidido otra cosa a lo mejor no estaríamos contentos pero lo hubiéramos acatado al 100%, yo creo en la justicia, yo creo en la ley", expresó el autor mexicano, al salir de la audiencia.



Aguilar Treviño también deberá pagar una multa de 100 dólares como parte de su sentencia.



El joven enfrentaba una multa de hasta 250 mil dólares, y hasta 40 años de prisión (10 años por cada persona indocumentada que trató cruzar), mencionó Warren.



La ligera sentencia se debió a que el joven no contaba con delitos anteriores y a un buen abogado, indicó Warren, no debido a que es hijo de una persona famosa.