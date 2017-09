Mujer y menor sufren intento de robo en Playas de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La inseguridad en Tijuana no cesa, ahora le tocó a una mujer a plena luz del día sentir como peligró su vida y la de su pequeño hijo.



En Playas de Tijuana, estacionó su Toyota Highlander 2014 a lado de la acera próxima a su domicilio.



De repente una Explorer color blanco, se alineó a lado de la mujer cuando bajó de su vehículo, se bajó un joven pidiendo las llaves con pistola en mano, la víctima forcejeó con el individuo, para proteger su carro y sobre todo la integridad de su hijo Santiago.



El joven se percató de que había alguien en el automóvil y decidió dejar de lado sus intenciones de robro, se regresó al asiento de copiloto de la Explorer y se fue con su acompañante.



Quien hizo público lo sucedido fue Armando Rodríguez, al publicar el video de su cámara de vigilancia en redes sociales, en entrevista con FRONTERA, relató lo sucedido.



“Baja el muchachito de 20 años, exigiendo las llaves del carro, con una pistola 380, una pistola pequeña, se dirige a ella con

groserías, él trata de jalarle la bolsa, pero mi hijo baja un píe de la camioneta, creo que él pensó que venía un adulto y sale corriendo a su carro”, expresó.



“Se levantó la denuncia, ya estuvo la Policía Municipal y agentes de la procuraduría con nosotros Desgraciadamente dicen que si los aprehenden los liberan porque robo de auto ya no es delito grave”, complementó.



Ha sufrido de la presión social, algunas personas le comentan que debería de borrar el vídeo de Facebook. “Lo triste es que por miedo la gente no denuncia, subí el vídeo y me han marcado muchos amigos que lo quite, porque pueden tomar represalias”, indicó.



#VIDEO