Buscan a Perla de 15 años

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Perla Lizeth Rojas Ceja, de 15 años.



Tiene los ojos color café, cabello negro, tez blanca, mentón oval, pesa 49 kilos, estatura 1.55 metros, complexión delgada, boca mediana, labios gruesos, ceja delineada, nariz recta, frente amplia.



En el hombro derecho tiene un lunar en forma de una macha que le cubre parcialmente, además de un lunar pequeño en la punta de la nariz y vestía uniforme escolar.



De acuerdo ala parte reportante, la menor salió de su domicilio el pasado 26 de septiembre, iba a su escuela, ubicada en la colonia Tres de Octubre, pero ya no regresó a casa.



Al tiempo lograron comunicarse con la menor, quien dijo que había ido a la casa de una amiga, pero desde esa fecha la menor ya no regresó, por lo que temen por su seguridad.



Así que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero se pede reportar a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.