Buscan a dos hombres extraviados en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos hombres que se encuentran extraviados.



El primer extraviado es Ángel Raymundo Cano Gámez, quien tiene los ojos color café claro, cabello negro corto, tez blanca, pesa 115 kilogramos, y mide de estatura 1.80 metros.



Vestía pantalón negro, camisa azul turquesa tipo polo, tenis negros marca Nike, quien salió de su domicilio el 23 de junio con rumbo a su trabajo y ya no regresó, desde entonces se desconoce su paradero.



El segundo extraviado es Alonso Gutiérrez Espinosa, quien tienen los ojos color negro, cabello oscuro, tez morena, pesa 65 kilos, mide de estatura 1.75 metros, ceja semipoblada, nariz mediana, frente chica.



Tienen varios tatuajes, entre ellos una imagen de código de barra y el nombre “Emeli” y “Gisel”, vestía pantalón negro, saco negro y cachucha.



Alonso salió de su domicilio, en la colonia Roberto Yahuaca, el 25 de junio sin decir a dónde se dirigía y ya no regresó.



Comentan que un familiar lo vio por la colonia Corona del Mar, pero no han tenido más información de él.



En caso de tener información sobre el paradero de ambos, se pueden comunicar a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al 911 ó 089.