Agresores de Ticketón llevarán proceso en libertad

TIJUANA, Baja California(GH)

Se decretó como legal la detención de los tres hombres implicados en el ataque a un camión de Ticketón, sin embargo, podrán continuar llevando su proceso en libertad ya que no se les impuso medida cautelar.



La audiencia inicial se realizó en la Sala Tres del Centro de Justicia Penal en La Mesa, en donde los imputados enfrentan los cargos de ataque peligroso y daño en propiedad ajena, agravado por pandillerismo.



A los detenidos se les formuló imputación y se fijó el próximo viernes como el día en donde se determinará si serán vinculados a proceso.



Al finalizar la audiencia el juez de control decidió no otorgar la prisión preventiva para los tres detenidos, se ordenó la inmediata libertad, aunque dejó en claro que si no comparecen a la siguiente audiencia se podrá liberar una orden de aprehensión en su contra.



El pasado 27 de junio la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que logró la detención de las personas por ser presuntos responsables de causar daños a un autobús de la empresa de transporte turístico Ticketon.



Los hechos ocurrieron mientras agentes municipales llevaban a cabo un recorrido de vigilancia por las inmediaciones del bulevar Cuauhtémoc y calle Juan García de la colonia Libertad Parte Baja, cuando el conductor del autobús reportó dicha agresión.



El conductor del transporte manifestó que debido al tráfico disminuyó la velocidad y entonces uno de los hombres se acercó y lanzó piedras en la parte frontal del camión, para luego huir hacia la avenida Aquiles Serdán.



Agentes Municipales se percataron de que los atacantes huían en un automóvil Crown Victoria, blanco, el cual detuvieron entre las calles Cuarta y Aquiles Serdán.