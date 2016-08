Suman 46 asesinatos en agosto

TIJUANA, Baja California(GH)

La ola de ejecuciones no se detiene y por la mañana del sábado un hombre fue ejecutado de dos disparos en la cabeza, cuya víctima hace que sean 46 asesinatos en el presente mes.



Alrededor de las 8:51 horas de ayer se reportó que había una persona lesiona por arma de fuego en el Corredor 2000, a la altura de la colonia Altiplano.



Fue a la altura del puente que va a Valle Imperial, afuera del rancho Rincón de Oro, que se encontró a un hombre tendido y a quien se le podía apreciar que tenía la cabeza ensangrentada.



Los primeros agentes al acercarse indicaron que el hombre, de aproximadamente 55 años, presentaba dos impactos de bala en la cabeza y se encontraba sin vida, por lo que se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Los primeros reportantes señalaron que los responsables huyeron a bordo de un vehículo tipo sedan color, aunque no pudieron especificar la marca o modelo del mismo.



Los oficiales no reportaron si se lo lograron encontrar casquillos percutidos en el lugar, por lo que se presume que el hombre fue privado de la vida con un revolver.



Zona caliente



Otro hecho violento se registró en la Zona Norte, donde en los últimos meses ha destacado por el alto número de delitos de alto impacto.



Alrededor de las 21:39 horas del viernes un hombre de entre 40 a 45 años fue asesinado en el callejón Zeta, el cual presentaba un impacto de bala en el pecho y otro en el abdomen.