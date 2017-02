PEP y Sedena resguardan taller donde se presume hay droga

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras detener a un sujeto en poder de 84 kilos de mariguana dentro de un pick up estacionado frente a un predio en la colonia Guaycura, la Policía Estatal Preventiva, (PEP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) custodian el domicilio donde se presume hay más droga.El operativo policial inicio ayer por la tarde tras atender una denuncia ciudadana a través de la línea de emergencia 9-1-1 del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).En el reporte se mencionó posible actividad ilícita afuera de un taller mecánico ubicado en el bulevar Manuel J. Clouthier, donde un sujeto descargada de un pick up color gris paquetes con lo que al parecer era droga.De manera inmediata un grupo de agentes de la PEP y elementos del Ejército se dirigieron al lugar indicado donde al arribar observaron un vehículo Toyota Tacoma, modelo 2009, con matrícula número AN77588, que reunía las características descritas por el denunciante.Afuera de la unidad se encontraba un sujeto a quien rápidamente le fue marcado el alto y al ser intervenido manifestó llamarse, Noé "N", de 28 años de edad, originario del estado de Nayarit.Noé "N" quedó bajo arresto por la posesión de 6 paquetes con 84 kilos de marihuana que fueron encontrados dentro de la cabina del pick up que custodiaba.Posteriormente se apreció a simple vista a través de la reja del predio frente al cual se encontraba el hoy detenido, un recipiente tirado en el piso con contenido de una hierba parecida a la mariguana; también varios vehículos dentro de los cuales se presume hay más droga.Los elementos notificaron los hechos a la autoridad correspondiente y por seguridad establecieron un operativo de custodia en la zona en espera de la liberación de una orden de cateo para revisar el predio.