Ex agente de la PEP es muerto a balazos

TIJUANA, Baja California(GH)

Un ex agente de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado a tiros, cuyo crimen representa el segundo en contra de ex elementos de esa corporación ocurridos en menos de dos semanas en la ciudad.



Alrededor de las 8:26 horas del viernes se reportó que una persona había sido atacada a tiros en la avenida Hacienda Santa Alicia de la colonia Terrazas del Valle.



Los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal, quienes reportaron que había un hombre en el lugar con impactos de bala en el tórax así como en la cabeza.



Los paramédicos que también acudieron al lugar confirmaron que la víctima había muerto debido a las lesiones que recibió.



A los minutos, agentes del Ministerio Público reportaron que el hoy occiso fue identificado como José Enrique Cárdenas Pérez, de 36 años, quien fue mando temporalmente en la Policía Estatal Preventiva (PEP) y causó baja en 2014.



Testigos en el lugar informaron a las autoridades que los responsables hicieron las detonaciones desde el interior de un automóvil Oldsmobile de color gris, en el que se fugaron.



Otro PEP asesinado



El pasado 18 de agosto fue asesinado Jorge Santos Martha, de 31 años, ex agente de la misma Policía Estatal Preventiva (PEP), en el fraccionamiento Villa Fontana.