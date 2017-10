Solicitan apoyo para localizar a Isabela Antonio

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una adolescente de 14 años de edad.



La extraviada responde al nombre de Isabela Antonio Lopez.



Media filiación: ojos color café, cabello castaño oscuro, tez morena clara, mentón oval, pesa 56 kilogramos, mide 1.53 metros, complexión media, boca mediana, labios gruesos, ceja poblada, nariz mediana, frente amplia.



Señas particulares: lunar en ceja derecha



Vestimenta: pijama rosa con blanco



La no localizada salió de su domicilio el 25 de octubre en la madrugada sin decir a dónde iba y ya no regresó.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.