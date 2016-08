Samantha está desaparecida desde el 8 de agosto

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una joven de 16 años de edad, quien se encuentra extraviada desde el 8 de agosto del presente año.



La extraviada responde al nombre de Samantha Esqueda Carmona de 16 años de edad.



La madre de Samantha manifiesta que por problemas de conducta, su hija tiene un mes y medio viviendo con su abuela en la colonia Sánchez Taboada y que el 8 de agosto de 2016, la no localizada salió del domicilio llevándose algunas cosas y desde entonces no tiene noticias de ella.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 066 ó al de denuncia anónima 089.