Hombre muere por asfixia durante asalto a familia rosaritense

ROSARITO, Baja California(GH)

Las horas de angustia y terror fueron interminables y con ellas, la desgracia. Víctimas de la inseguridad que se vive en Rosarito, una familia fue asaltada violentamente en su casa y uno de sus integrantes muerto al parecer por asfixia, luego de que los maleantes lo ataran y golpearan, para robarles.



Todo inició de acuerdo con el reporte de la policía, hacia las 22:00 horas de ayer en un domicilio ubicado sobre la calle Federico Montes de la colonia Leyes de Reforma.



Una mujer de 90 años ocupante de la vivienda, narró a los uniformados que atendieron el reporte hacia la una de la mañana de hoy, que tres hombres y una mujer irrumpieron en su hogar y le dijeron que no se asustara, que a ella no le iba a pasar nada, pero comenzaron a atarla de pies y manos.



Mientras era entrevistada por los agentes, a la casa llegó su hijo de nombre Fernando de 56 años, quien indicó que cerca de las 22:00 del jueves, se dispuso a descansar tras atender a su mamá, pero en ese instante varias personas lo rodearon y violentamente le ordenaron tirarse al suelo, para luego amarrarle las manos sobre su espalda, atar sus pies y colocarle cinta de color gris en la boca.



Mencionó que no pudo ver nada pero los gritos de los asaltantes no cejaban, exigiendo dinero y joyas y además tiraban las cosas de la casa mientras le indicaban que no volteara.



Los uniformados encontraron en la parte trasera del domicilio tras una inspección, el cadáver de una persona de aproximadamente 50 años que también estaba atado de manos y pies y cubierta la cabeza con una cobija, pero se notaban manchas rojizas en ésta.



Al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes indicaron tras auscultarle, que la persona se encontraba ya sin vida.



Al parecer, la causa de la muerte fue por asfixia, según se informó.

De estos hechos no se reportan personas detenidas.