Accidente deja 1 muerto y 7 heridos

TIJUANA, Baja California(GH)

Un fatal accidente se registró la mañana del sábado en un puente del Corredor 2000, cuando un auto particular y un taxi chocaron y dejó como saldo una persona muerta y siete lesionados.



De acuerdo al reporte de las autoridades el impactó ocurrió alrededor de las 6:30 horas, a la altura de la colonia Hacienda Santa María.



El choque fue tan fuerte que el vehículo de transporte público, de la empresa Altisa, marcado con el número económico 121, terminó cayendo a un barranco.



De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el lugar falleció una persona y otras siete necesitaron ser trasladadas a distintos hospitales de la ciudad.



Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona que murió, quien fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Los paramédicos que acudieron al lugar del accidente reportaron que cuatro de los lesionados presentaban heridas de consideración, por lo que continúan recibiendo atención médica.



Incluso bomberos necesitaron utilizar equipo hidráulico para liberar a una de las personas que iba en el vehículo particular, ya que quedó prensado.

La SSPM informó que el accidente ocurrió debido a que uno de los vehículos invadió el carril indebido.