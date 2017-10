Sentencian a violador de menor a 14 años de prisión

TIJUANA, Baja California(GH)

Un sujeto que fue encontrado culpable del delito de violación equiparada agravada en contra de una niña de once años recibió la sentencia de catorce años en prisión.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que el sujeto es identificado como Enrique “N”, quien cometió violación en contra de la menor en dos ocasiones, dejándola embarazada.



Según las investigaciones, Enrique “N” mantuvo amenazada a la menor por siete meses para que no contara lo sucedido, argumentando que, de decir algo, la policía se llevaría a ambos y ya no podría ver a su madre y a sus hermanas.



Cuando el embarazo de la menor se hizo evidente, la menor relató a su madre lo sucedido y decidieron denunciaron los hechos.



Gracias a la investigación por parte de la fiscalía, se determinó una sentencia de catorce años en prisión y una multa de 24 mil 345 pesos y el pago por reparación del daño por 20 mil 400 pesos.