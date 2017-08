Ejecutan en vía pública a hombre en Residencial del Bosque

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre murió por disparos de arma de fuego esta tarde, en Residencial del Bosque.



Alrededor de las 15:15 horas se reportó a una persona lesionada en vía pública sobre la avenida Paseo del Bosque de la mencionada colonia en la delegación La Presa.



Al lugar llegaron agentes municipales, así como socorristas de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a un hombre, pero al ser revisado ya no contaba con signos vitales.



La víctima es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, que hasta el momento no ha sido identificado.



No se reportaron personas detenidas en relación a los hechos.