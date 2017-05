En cateo recupera PME vehículos robados

TIJUANA, Baja California(GH)

La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana a través de la Agencia el Ministerio Público Contra Robo de Vehículos realizó un cateo en la colonia Guaycura, en un predio en el que se encontraron cuatro vehículos con reporte de robo.



Con base en una denuncia anónima, agentes ministeriales se apersonaron en un domicilio de la calle Jacume de la colonia Guaycura, en el que tocaron y no tuvieron respuesta de morador alguno, y desde la parte exterior del inmueble se percataron de que se encontraban cuatro vehículos de reciente modelo, los cuales no portaban placas, también se lograron visualizar unas placas tiradas en el suelo en el patio frontal, unas de California, y unas fronterizas, las cuales al revisar a través de la radio en el banco de datos, resultaron con reporte de robo únicamente las placas fronterizas: X04NRE8, que corresponden a un vehículo Chevrolet, color negro, con reporte de robo del 12 de noviembre de 2016.



Con base en este hecho el agente del Ministerio Público solicitó orden de cateo para ingresar al inmueble de la calle Jacume No. 104 de la mencionada colonia, mismo que una vez obsequiado se realizó en presencia del Ministerio Público y el apoyo de la Policía Ministerial del Estado y la Dirección de Servicios Periciales.



En la diligencia en cuestión fueron corroborados los datos que los cuatro vehículos contaban con reporte de robo, siendo una camioneta Nissan Murano color guinda, una Pick Up, una vagoneta Toyota Sienna color dorada, y un sedan Toyota Prius, color verde.



Con estos resultados se abrió una carpeta de investigación, para identificar y detener a los posibles responsables.