Buscan a adolescente de 14 años de edad

TIJUANA, Baja California

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un adolescente de 14 años de edad.



El extraviado responde al nombre de Juan Manuel González Contreras, tiene los ojos color negro, cabello negro, tez morena, mentón redondo, peso 42 kilos, estatura 1.40 metros, complexión delgada, boca grande, ceja poblada, nariz ancha, frente mediana.



Llevaba una mochila azul con ropa y vestía pijama café con playera roja.



Manifestó la parte reportante que Juan Manuel González Contreras, salió este 22 de junio de la Casa - Hogar Eunime alrededor de las 21:00 horas y ya no regresó, se desconoce su paradero.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.