Matan en Rosarito a joven empresario

ROSARITO, Baja California(GH)

La violencia sigue en Rosarito y ahora alcanzó al secretario del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico (Ccder) de la localidad, Daney Angulo.



El asesinato ocurrió poco antes de las 23:00 horas del lunes, sobre la calle Úrsulo Galván, en la colonia Ejido Mazatlán, muy cerca de la vivienda donde horas atrás una mujer fuera acribillada.



Daniel Tello Mendoza, director de Averiguaciones Previas de la PGJE en Rosarito, expuso que ambos homicidios no tienen relación y descartó que el móvil pudiera ser un asalto, ya que las pertenencias de la víctima de 36 años se encontraban dentro de la unidad donde fuera acribillado.



Angulo Sánchez presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego; una en el mentón izquierdo, otra en el cuello y otra más en su hombro derecho, mencionó el directivo.



Asimismo, refirió que no se encontraron casquillos en el lugar del crimen y que se sospecha que dos personas pudieran haber sido los atacantes.



Agregó que la camioneta de la víctima estaba estacionada en el lugar donde fue localizada y que al parecer se encontraba solo, al momento del ataque pero no se ha conectado por qué estaba en ese sitio.



Refirió que no hay personas detenidas por el momento y que las investigaciones continúan sin que por ahora haya una línea fuerte.



En aumento…

El director de Averiguaciones Previas de la PGJE reconoció que los crímenes violentos han ido al alza y a la fecha suman 52 los asesinatos cometidos en lo que va del año, de los cuales solo 8 se han resuelto.



Explicó que ante ello, se hicieron modificaciones en los mandos a fin de obtener más resultados en los delitos de alto impacto que se han venido suscitando con mayor frecuencia.



Consterna a IP muerte de empresario local



Una gran consternación vive el sector empresarial de Rosarito ante el asesinato de Daney Angulo, administrador de la plaza comercial más importante en la localidad y quien fuera integrante de grupos empresariales.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en esta localidad, Rafael Crosthwaite, expuso que el sector se siente lastimado con la violencia que ahora les toca de cerca, por lo que advirtió la necesidad de que las autoridades tomen las riendas.



Exigirán que el crimen no quede impune como ha ocurrido con otros casos de personalidades que fueron víctimas de la inseguridad y que a la fecha se desconoce algún avance.



Crosthwaite Reyes resaltó que se está en un momento en el que se requiere de una coordinación completa y en ese sentido, mencionó que es tiempo de que las autoridades implementen acciones de inteligencia que permitan terminar con estos asesinatos.