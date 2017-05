Cuatro vinculados por tentativa de homicidio y robo con violencia

TIJUANA, Baja California(GH)

La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana, logró vincular a proceso a cuatro sujetos por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia en grado de tentativa.



Los detenidos responden a los nombres de Ernesto "N", Jonathan "N", Jorge Alberto "N" y John Kevin "N".



El pasado 15 de mayo del presente año, agentes de la Policía Municipal recibieron vía central de radio, la alerta de un robo en proceso en un comercio, ubicado en la calle 38 y Dátil en la colonia Las Huertas Quinta Sección.



Los primeros tres agentes que atendieron el reporte, se abocaron al lugar señalando, y bloquearon con sus patrullas las salidas de dicho establecimiento, tocando además en las dos entradas del mismo, siendo así que de la puerta frontal salieron tres sujetos armados, accionando sus armas en contra de los agentes, quienes de inmediato repelieron la agresión.



Durante el enfrentamiento, dos de los agentes fueron lesionados, uno de ellos en la cabeza y el segundo en el brazo, motivo por el cual se resguardaron atrás de las unidades patrulla, al tiempo que solicitaban apoyo vía frecuencia de radio.



Además, una vez que cedió la agresión armada, se oyó desde el interior del inmueble, el grito de una mujer pidiendo auxilio, por lo que los agentes solicitaron a los agresores que se rindieran y que no lesionaran a ninguna persona, ya que se encontraban rodeados.



Fue en ese momento que de la segunda puerta salió un sujeto con una mujer sometida del brazo y apuntándole con una arma de fuego en la cabeza, amenazó con matarla, y al resto de las personas, si los oficiales no se retiraban del lugar.



En un momento de descuido la mujer logró zafarse del sujeto y tirándose al suelo, llegó hasta la patrulla, donde pudo resguardarse; en ese mismo momento, de la puerta frontal comienzan a salir el resto de los empleados del lugar, siendo aproximadamente 15 personas, quienes les dijeron a los oficiales que los cuatro sujetos intentaban escapar por la barda posterior, colindante con un domicilio particular.



Al momento de comenzar la persecución a pie de los sujetos, llegaron más agentes de la Policía Municipal, quienes se sumaron al operativo de localización de los agresores.



Por lo que de un domicilio ubicado en la misma vialidad, salió un sujeto de una casa, intentando engañar a uno de los agentes que acababan de integrarse a la búsqueda, manifestando que se estaba escondiendo porque había escuchado disparos, siendo en ese momento que uno de los empleados del lugar, lo señala como unos de los agresores, y procede entonces el oficial a detener a quien dijo llamarse Ernesto "N". Por otro lado, se logró detener al resto de los sujetos al interior de un domicilio, una vez que fueron cercados por los agentes y se vieron rodeados y sin salida.



Una vez asegurados los cuatro sujetos, y tras presentarse las pruebas por parte del Ministerio Publico ante el juez de control, se logró la vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y robo con violencia en grado de tentativa, en contra de Ernesto "N", Jonathan "N", Jorge Alberto "N" y John Kevin "N", quienes les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.