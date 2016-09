Hallan muerta a joven de 17 en el Tecolote

TIJUANA, Baja California(GH)

Una joven de 17 años que era buscada por sus familiares fue localizada muerta en un tramo de terracería, cercano al fraccionamiento Residencial Barcelona, delegación Sánchez Taboada.



Sus familiares manifestaron que hasta la tarde de este sábado las autoridades no les habían informado las condiciones en que la joven falleció.



Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a las 13:25 horas del 16 de septiembre se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el fraccionamiento Barcelona, con rumbo a la colonia Chicote.



Fue entonces que con la ayuda de su hermana, que se logró reconocer a la víctima como Gabriela Vázquez Gatica, de 17 años, quien se encontraba extraviada desde el 14 de septiembre.



La hermana de Gabriela, quien prefirió mantenerse en el anonimato, aceptó hablar brevemente con FRONTERA.



Informó que la última vez que supieron de su hermana fue el 14 de septiembre, por la mañana, cuando salió de su casa con rumbo a su escuela, a la cual ya no llegó.



En los volantes elaborados y distribuidos por familiares y amigos y que hicieron circular por la colonia Chicote, con la fotografía de Gabriela, se destacaba que la menor era muy seria y nunca había faltado a su casa.



Los mismos agentes que atendieron el caso señalaron que Gabriela se encontraba sin prendas de vestir y a simple vista presentaba huellas de haber muerto por estrangulación, aunque indicaron que aun se desconocía la causa oficial de su fallecimiento.



La hermana de Gabriela señaló que después de haber pasado 24 horas desde el hallazgo, las autoridades no les han confirmado si se trató de un asesinato o si hay algún avance con la investigación.



“No nos han dicho nada, estamos igual, todavía no, y no queremos decir algo que en realidad no sea cierto también, ahorita apenas están averiguando. Pero esto no se va quedar así (se exigirá justicia en caso de confirmarse que fuera un asesinato), ella salió de la casa con rumbo a la escuela y ya no llegó a la escuela”, dijo la mujer.



El caso de Desteny



Aunque aun no se ha confirmado que Gabriela fue asesinada, ya son dos jóvenes que han muerto de manera trágica en los últimos días.

Desteny Hernández, una joven de 18 años, quien salió de un bar de la Zona Río, en compañía de unas personas que acaba de conocer, fue encontrada muerta el viernes 9 de septiembre con 7 impactos de bala.