Policía estatal es procesado por homicidio imprudencial

TIJUANA, Baja California(GH)

Un agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, por presuntamente ser responsable de haber matado a un motociclista luego de atropellarlo.



A las 10:30 horas del viernes se llevó a cabo la audiencia inicial en la sala Tres de los Juzgados de La Mesa, a donde acudió el agente de la PEP acusado, quien fue identificado como Julio Cesar “N”.



Los representantes del Ministerio Público indicaron que contaban con diversos indicios que mostraban la participación del agente, quien iba conduciendo y no tomó las medidas necesarias para impedir el encontronazo al motociclista.



Incluso se mencionó que el oficial presuntamente se dirigía a atender un llamado de emergencia, estaba en un semáforo, por lo que aceleró; fue entonces que ocurrió el accidente la noche del martes sobre la Calle Tercera y avenida Negrete de la Zona Centro.



Lo impacta con patrulla



La víctima, un hombre joven, del cual se pidió que no se diera a conocer su nombre, iba en una motocicleta cuando fue impactado por la patrulla de la PEP, quien en un principio fue atendido por paramédicos.



Sin embargo, cada minuto que pasaba la salud del afectado iba empeorando hasta que finalmente perdió la vida.



Unas de las pruebas que se tomaron en cuenta es que los oficiales no reportaron que iban atender una emergencia y que por ello tuvieron que acelerar.



Es por ese motivo que el juez de control determinó que se reunían los elementos necesarios para considerar que el agente Julio Cesar “N” presuntamente actuó de manera imprudente.



vinculado a proceso



Por el motivo anterior fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, pero debido a que no es considerado delito grave no será remitido a una celda.



Pero como medida cautelar, hasta el momento, se retiró su licencia de conducir, tampoco podrá salir de la Ciudad, no puede ser enviado a otro municipio por parte de su trabajo y en tres meses se cerrará la investigación.



Esto quiere decir que en tres meses, empezando desde ayer, se realizará la siguiente audiencia en donde entonces se determinará el futuro legal del agente.