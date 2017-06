Presunto responsable de muerte de bebé y abuela dice no recordarlo

TIJUANA, Baja California(GH)

El sujeto señalado como presunto responsable del asesinato de un bebé de un año y nueve meses y de su bisabuela de 68, dice no recordar nada de lo ocurrido.



El coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero Castro, afirmó que el presunto responsable de homicidio, Marco Antonio “N”, se encontraba bajo los efectos de la droga sintética conocida como “crystal” el día de los hechos, el miércoles.



El sujeto fue asegurado en flagrancia por agentes de la Policía Municipal y, dos días después, aseguró no recordar nada de lo sucedido y que desconoce la razón por la que está detenido, esperando la audiencia de vinculación a proceso.



“Actualmente él dice que no recuerda nada, se reservó su derecho a declarar, está fingiendo un estado de demencia en cuanto a los hechos ocurridos”, explicó.



Guerrero detalló que, desde su detención, Marco Antonio “N” se encuentra en vigilancia porque es común que personas que incurren en delitos estando bajo el efecto de drogas, traten de quitarse la vida tan pronto se termina el efecto.



“Estos sujetos, cuando actúan bajo el efecto de alguna droga, cuando el efecto se va viene un remordimiento de conciencia, incluso hasta el intento se suicidio”, dijo.



Situación constante

Miguel Ángel Guerrero Castro dio a conocer que, tras recabar declaraciones por parte de testigos, se descubrió que era común que Marco Antonio “N” acudiera a la casa de su ex pareja sentimental a reclamarle y agredirla cuando consumía “crystal”.



“Seguido iba a hacer desmanes, a reclamarle a su ex concubina, eran reiteradas las ocasiones en las que llegaba a agredirlos ahí; un problema en que este sujeto se salía de si por la misma droga”, expresó.



El miércoles, el sujeto acudió al domicilio de su ex pareja, ubicado en Terrazas del Valle, con un cuchillo, con el cuál la atacó, así como a su abuela, su hijo de un año y nueve meses y su otro hijo de cinco años.



La mujer, identificada como Gissel, y el niño, llamado Alexis Antonio, se encuentran fuera de peligro, mientras que la abuela y el bebé fallecieron.