Hombre muere a tiros en la colonia El Mirador

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre fue ejecutado en vía pública en la delegación Playas de Tijuana, esta mañana.



Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, a las 10:40 horas se recibió un reporte por parte de un habitante de la calle Mirador, en la colonia El Mirador.



El reportante informó que a su vecino lo habían atacado en vía pública con arma de fuego.



Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a un hombre tendido en la banqueta, con lesiones en el área cefálica.



Elementos de la Cruz Roja arribaron a atender al lesionado, sin embargo, no respondió a los primeros auxilios y fue declarado como fallecido en el lugar.



Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron el proceso correspondiente y, más tarde, el cuerpo fue llevado a Servicio Médico Forense.



La identidad del fallecido no fue dada a conocer y, pese a que se montó un operativo en el área, no se tuvieron detenidos.



Homicidios Dolosos de la Policía Municipal llevará a cabo la investigación.



Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que se han registrado 38 homicidios en Tijuana en 2017.