Menor se quita la vida en el interior de su domicilio en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

La pobreza le cayó encima, y justo el día de su cumpleaños Heidy “N” de 16 años decidió terminar con su vida, colgándose del cuello la noche del miércoles dentro de su modesta vivienda localizada en el fraccionamiento Lomas del Coronado.



Fue su hermano de 17 años, quien al entrar a la habitación donde ella dormía la encontró con una soga alrededor del cuello, pero según dijo después a los agentes de la policía Municipal, aún con vida.



Los hechos ocurrieron poco después de las 21:30 horas, momento en que el joven bajó el cuerpo de la adolescente para llevarla al hospital, pretendiendo salvarle la vida, pero ya no lo logró.



Dijo a los uniformados que acudieron al reporte, que ese día su hermana cumplía 16 años y que quería que le compraran un pastel para festejar, pero no había dinero ni para eso.



Su madre, les dijo que tal vez en la noche comprarían algo. La tristeza la invadió todo el día, de eso me di cuenta, refirió su hermano.



Por eso, cuando ya se iban a dormir él le siguió hacia el sitio donde lo hacían y pasaron no más de 5 minutos asegura, de haberla dejado sola cuando algo, tal vez un presentimiento, lo obligó a regresar encontrándose con el triste y desolador escenario; de ahí, se apresuró a subirla al carro, luego fue por sus dos hermanos ya que su madre aún no regresaba y juntos la trasladaron al hospital.



Pero no lo logró, pues pese a los esfuerzos de los médicos, ella falleció.