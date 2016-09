Salió Desteny con extraños; acabó muerta

TIJUANA, Baja California(GH)

La última ocasión que Desteny Hernández fue vista con vida fue la noche del pasado miércoles 7 de septiembre.



La joven residía en San Diego con su familia y aquel día estuvo en Tijuana festejando en el bar Le Conteiner, en Zona Río.



Alrededor de la media noche, invitó a una de sus amigas a acompañarla: “Ando en el Leco (por Le Conteiner) con unos muchachos bien buenos que conocí, voy a ir a su casa allá en El Florido, vamos baby”, escribió a las 00:44 horas.



Su amiga no pudo acompañarla porque se dirigía a Las Pulgas.

El último mensaje que recibió de Desteny fue a las 1:08 horas; “Okay baby, están medio ondeados estos hombres; un rato me iré mejor ya casi no traigo pila”.



Desaparecida

El jueves 8, amigos y familiares iniciaron la búsqueda de la joven, pues no respondía llamadas ni mensajes a su celular.



El viernes 9 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer cerca de los campos de beisbol de la Liga de La Mesa, localizados a un costado de la Vía Rápida. El cuerpo presentó huellas de violencia y lesiones por arma de fuego.



En ese punto, la identidad de la mujer era desconocida y fue trasladada al Servicio Médico Forense.



Familiares de la joven pudieron identificarla gracias a un tatuaje en el antebrazo izquierdo, el reconocimiento facial no fue posible pues la joven había recibido impactos de bala en el rostro.



Pese a la acreditación de la identidad de la joven por parte de su familia, la PGJE informó ayer que aún se encontraban en espera de los resultados de ADN para confirmar que el cuerpo es de Desteny y así entregarlo.



Una joven tranquila

Según uno de sus amigos, quien prefirió mantenerse anónimo, Desteny no solía meterse en problemas.



“Era una persona muy tranquila, a veces algo distraída pero muy muy tranquila; por eso se nos hace raro lo que le pasó”, dijo.