Ingrid Nahomi está desaparecida desde el 12 de septiembre

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Ingrid Nahomi Vázquez Porras, de 15 años, quien salió de su escuela y ahora se encuentra desaparecida.



Tiene los ojos color café oscuro, cabello negro y largo, tez morena clara, mentón redondo, pesa 54 kilo, estatura 1.47 metros, boca mediana, labios medianos, ceja normal, nariz chica, frente amplia.



Como una seña particular, tiene un lunar en hombro, además vestía uniforme escolar, la última vez que fue vista.



El padre de Ingrid Nahomi mencionó que su hija salió de su domicilio el 12 de septiembre con rumbo a la escuela y ya no regresó.



Los amigos de la joven manifestaron que sí entró ese día a clases pero que se salió, ya que al parecer un joven fue a buscarla.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información sobre su posible paradero, lo reporte al número telefónico (664) 634-66-21 o al 900-7430, en las extensiones 1702 y 1703.



También se puede hacer la denuncia al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.