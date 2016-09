Familiares buscan a dos menores de 14 y 16 años extraviadas

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos adolescentes de 14 y 16 años que se encuentran extraviadas desde el 10 y el 8 de septiembre respectivamente.



La primera extraviada responde al nombre de Victoria Adriana Espinoza Sánchez de 14 años de edad.



Como media filiación mide 1.65 metros, tez morena, ojos chicos, pelo largo color negro.



La parte reportante manifiesta que el 10 de septiembre fue el último día que vio a Victoria Adriana. La extraviada salió de un domicilio en Tecate y se presume pueda estar en Tijuana.



En el segundo caso, la extraviada responde al nombre de Patricia Bermúdez Prado de 16 años de edad.



Como media filiación tiene ojos color café claro, cabello negro, tez morena clara, mentón oval, pesa 55 kilogramos, mide 1.57 metros, complexión gruesa, nariz ancha/chata, ceja poblada, frente mediana, boca grande, labios delgados.



Como señas particulares posee un lunar en el lado derecho de la espalda, cicatriz en la rodilla derecha.



Al momento de su desaparición vestía pantalón color beige, polo color guinda, zapatos negros (uniforme escolar).



La no localizada el 8 de septiembre salió de su domicilio en la colonia Mariano Matamoros para dirigirse a la escuela pero ya no regresó. La parte reportante manifiesta que esta es la segunda vez que Patricia Bermúdez se va de su casa.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664)104-28-00 extensiones 2956 y 2957, o bien al número de emergencias 066 o al de denuncia anónima 089.