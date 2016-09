Choque de camión contra vehículo deja una mujer lesionada

TIJUANA, Baja California(GH)

Un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera libre Tecate-Tijuana esta mañana, dejó lesionada a una mujer embarazada.



El incidente se reportó alrededor de las 10:05 horas de este martes a la altura bulevar 2000.



La mujer lesionada, identificada como Lilia Beatriz Reyes de 32 años, iba acompañada de su esposo Jorge Maldonado de 27 años, quienes se dirigían al IMSS a realizar trámites para su futuro parto.



La pareja transitaba sobre el carril izquierdo y al cruzar el puente, que atraviesa el bulevar 2000, un camión de carga de la empresa ‘Súper Expréss González” invadió su carril y les pasó por encima arrojándolos hasta el otro lado de la carretera.



El chofer del tráiler, Francisco Saldaña, transitaba sobre bulevar 2000 en dirección Sur y se incorporó a la carretera libre sin utilizar direccionales para posicionarse sobre el carril izquierdo, sin percatarse que el vehículo Honda Gris iba transitando por dicho carril.



Agentes de la policía municipal que transitaban por la zona, pidieron asistencia de los cuerpos de emergencia y controlaron el tráfico.



El primero en llegar en auxilio fue un miembro del Cuerpo de Bomberos en su vehículo particular.



Francisco Saldaña declaró a FRONTERA que después de incorporarse a la carretera no utilizó la direccional “porque no podía estar jugando con las direccionales” ya que momentos atrás la utilizó para salir del bulevar 2000.



Minutos más tarde, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y trasladaron a la lesionada al Hospital General en la ciudad de Tecate para realizar los estudios correspondientes.