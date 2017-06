Alerta Amber a nivel nacional por menor robada en Sinaloa

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a una niña de 5 años de edad, de la cual se emitió una Alerta Amber a nivel nacional.



La menor es Dayanara Esmeralda Fierro Zazueta.



El martes 6 de junio de 2017 la niña fue privada de la libertad cuando se dirigía a una tienda de abarrotes en la Sindicatura de San Pedro, Navolato, en el estado de Sinaloa, por una persona desconocida de sexo masculino que viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up, Chevrolet, color tinto, modelo viejo y sin placas de circulación; se considera que la integridad de la menor está en riesgo, ya que pudiera ser víctima de la comisión de un delito.



Como media filiación tiene una estatura 1.10 metros, peso 35 kilogramos, complexión regular, cabello lacio, largo y color rojizo, tez blanca, frente amplia, cejas gruesas, ojos color café oscuro, nariz respingada, boca mediana y labios delgados.



Vestía blusa de color amarillo con dibujos en el frente, pantalón de color rosa y huaraches de plástico de color rosa.



Como señas particulares tiene pecas en las mejillas y una macha blanca en el tabique.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas al teléfono 01 800 890 90 92 o al (667) 716 70 90 en Sinaloa, o bien se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.