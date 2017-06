Dos asesinatos la tarde de este sábado en TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Esta tarde se reportaron otros dos asesinatos, unos de los cuerpos fue encontrado en la caja de un pick up lleno de tierra, lo reportantes se percataron que salía una mano.



Las autoridades indicaron que alrededor de las 13:16 horas se informó que un hombre había sido atacado a tiros en una gasolinera ubicada en la avenida Casa Blanca de la colonia Terrazas del Valle.

Los mismos familiares del lesionado lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja que se ubica en la colonia El Florido, sin embargo, a los minutos falleció debido a las heridas que recibió.



En el segundo caso, aproximadamente a las 14:08 horas personas reportaron que una mano salía de un montículo de tierra que estaba en la caja de un pick up estacionado en la colonia El Rubí.



Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, luego de realizar una breve inspección confirmaron que debajo de la tierra se encontraba el cadáver de una persona que evidentemente había sido privada de la vida.



Se detalló que dicho vehículo era un pick up Ford Ranger, el cual fue abandonado sobre el Paseo del Rubí, esquina con la calle Santiago Álvarez, y por ello no hubo ninguna persona detenida.



En ninguno de los casos hubo personas detenidas y será la Procuraduría General de Justicia del Estado quien se hará cargo de la investigación