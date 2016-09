Conductores no pueden ser arrestados en Rosarito por falta de alcoholímetros

ROSARITO, Baja California(GH)

Conducían su automóvil en presunto estado de ebriedad, pues de acuerdo a los agentes de la Policía Municipal que detuvieron a dos mujeres, en hechos distintos, el fuerte olor a alcohol las delataba, pero no pudieron ser arrestadas por esta causa ya que en Rosarito, no se realizan pruebas de alcoholímetro, desde hace tiempo.



De acuerdo con informes de la Policía Municipal, hacia la media noche del lunes una mujer que conducía una camioneta Ford Explorer color blanco, fue sorprendida a través de las cámaras de vigilancia de la ciudad manejando a exceso de velocidad y zigzagueando, por lo que fue interceptada por la unidad patrulla sobre el bulevar Benito Juárez a la altura de la colonia Independencia.



La mujer de 46 años despedía un “fuerte aliento a alcohol” y dijo a los oficiales que venía de un antro ubicado en Tijuana, ante ello se pidió la presencia de una mujer policía para que se hiciera cargo de la detenida y la presentara ante el juez calificador.



Sin embargo, al acudir con el médico legista para certificar el estado de la detenida, éste precisó que desde hacía tiempo no se contaba con el equipo y no hacían este tipo de exámenes, así que sólo se le infraccionó por conducir a exceso de velocidad y no portar documentos del automóvil, ni licencia de conducir.



Una historia similar ocurrió la madrugada de ayer a la altura del Puente Pemex, sitio donde los uniformados se percataron que un auto circulaba en sentido contrario, sobre el bulevar Benito Juárez.



La conductora del automóvil Honda Accord modelo 1996, con placas para California, de 31 años, Mayra “N”, presentaba aliento alcohólico cuando fue detenida, según el reporte policiaco, por lo que fue llevada a certificarse con el médico del hospital Baja Medix contratado por el Ayuntamiento para brindar el servicio, pero la prueba no se realizó por falta de equipo, para la certificación.



Ante la carencia del certificado por alcohol, la infracción se limitó a la conducción en sentido contrario y falta de documentación.



Policías entrevistados que solicitaron el anonimato detallaron que desde hace más de 4 meses se presenta esta situación y que la causa, es la falta de pago al hospital que brindaba el servicio, así como el que no exista un médico contratado por parte del Ayuntamiento para la certificación.