Un lesionado por arma de fuego y un muerto el saldo de hoy en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Con al menos 6 disparos de arma de fuego fue lesionado un hombre en el estacionamiento a la entrada de Puerto Nuevo, por sujetos que le salieron al encuentro para luego huir a toda prisa a bordo de un carro, sin que fueran detenidos.



Los hechos ocurrieron poco después de las 18:00 horas, informó la Policía y se trata de un hombre de aproximadamente 45 años que se dirigía a su vehículo, el cual ya no pudo abordar ante el ataque.



Testigos de los hechos indicaron que la agresión se llevó a cabo por al menos cuatro sujetos.



Paramédicos de Cruz Roja, atendieron a la víctima quien estando herida fue trasladada al Hospital General para su atención y se reporta estable ya que al parecer, las balas no afectaron a órganos vitales.



En otro hecho, hacia las 15:30 horas, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que fue arrojado por el mar en la playa a la altura del complejo habitacional Club Marena, al Sur de la ciudad.



La Policía indicó que no se tenían reportes de personas desaparecidas en el mar.