Ola de violencia suma 10 muertos

TIJUANA, Baja California(GH)

Como una situación complicada que requiere una oportuna intervención de las autoridades es catalogada la reciente ola de violencia que se ha registrado los últimos días en la ciudad.



Lo anterior lo manifestó Genaro de la Torre, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, añadiendo que se debe exigir que la autoridad tome las medidas necesarias para frenar esta situación que pone en riesgo la integridad de la comunidad.



“Empezamos mal el año, rebasando los 100 homicidios en menos de un mes. Se le tiene que poner un alto a esto, no queremos que la cifra siga aumentando”, expresó.



Los Centros de Seguridad Vecinal es la propuesta por parte del comité que dirige, detalló, y a través de estos se busca que la misma ciudadanía aporte a la prevención de la violencia y colabore con las autoridades para ponerle un alto a esta problemática.



La aplicación de medidas más específicas por parte de la autoridad, indicó, es la expectativa central que comparten tanto los ciudadanos y como el mismo comité y que se requieren para que la ola de violencia no siga en incremento.



Lo anterior lo declaró debido a que este año ha sido uno de los más violentos en la historia de la ciudad, con ya 129 homicidios.



Crímenes sin freno

Una jornada violenta fue la que se vivió en menos de 24 horas en Tijuana, ya que entre lunes y martes se registraron 10 homicidios, entre ellos decapitados y calcinados.



Ayer, se tuvieron cinco muertes violentas, las cuales se sumaron a las cinco del lunes.



A las 8:30 horas, en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando viajaba a bordo de su camioneta pick up.



Momentos después, en la avenida De la Pradera, ubicada en la colonia Granjas Familiares del Matamoros, vecinos reportaron la presencia de un cuerpo calcinado en un camino de terracería.



Peritos de la PGJE acudieron al lugar y se detalló que el cuerpo, que corresponde al de un hombre, estaba completamente calcinado, con huellas de violencia, al tener una soga en el cuello.



Zona roja

A las 11:50 horas de ayer se registró el homicidio de un hombre en la delegación Zona Centro, dentro del domicilio 1507 de la avenida Baja California, esquina con calle 5 de Mayo.



Testigos dieron a conocer que el hombre recibió al menos dos disparos de arma de fuego.



Fue el tercer asesinado en la Zona Centro reportado el martes, porque durante los primeros minutos de ese día se realizó el hallazgo de un cuerpo envuelto en una sábana, atado con cuerdas y con manchas de sangre, en la calle Tercera y callejón 5 de Mayo.



La víctima, de alrededor de 35 años presentó lesiones en el cuello.

A la misma hora, en la calle Baja California y Constitución, en la misma delegación, fue llevado a Servicio Médico Forense un hombre de 55 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida, con huellas de violencia y atado a una silla de ruedas.



El lunes

El lunes, a las 19:00 horas, tres personas fueron atacadas con arma de fuego en la calle Santa Emilia, en la colonia Santa Cruz de la delegación Los Pinos.



Dos hombres, identificados como Joel Cuadras y Jesús Cháidez, ambos de Sinaloa, fallecieron en el lugar, mientras que el tercero, Luis Alberto Noruega, de Tijuana, murió cuando recibía atención médica en el Hospital Regional 1.



En otro hecho, a las 19:08 horas, en la calle Veracruz, esquina con Mazatlán, en la colonia Torres Alta, un hombre de 30 años fue ejecutado con arma de fuego.



Peritos de la PGJE confirmaron que, a las 21:35 horas, se detectó una cabeza humana y un torso en vía pública, en la calle Michoacán, esquina con Mutualismo, frente a la unidad deportiva Benito Juárez, en la Zona Norte.