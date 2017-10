Solicitan apoyo para localizar a Wendy Elaiza

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una adolescente de 13 años de edad.



La extraviada responde al nombre de Wendy Elaiza Hernández Martínez.



Media filiación: ojos color café, cabello castaño y largo, tez morena clara, mentón oval, pesa 55 kilogramos, mide 1.55 metros, complexión delgada, boca mediana, labios semi gruesos, ceja poblada, nariz chica, frente amplia.



Señas particulares: lunar pequeño en el hombro izquierdo



La no localizada salió de su domicilio ubicado en Cañadas del Florido el 4 de octubre en la madrugada sin que nadie se percatara de su ausencia hasta a las seis de la mañana. La menor se llevó una mochila con ropa y su acta de nacimiento que la acredita como ciudadana americana por lo que se presume pudiera haber cruzado a Estado Unidos. La madre de Wendy Elaiza menciona que ese día tuvieron una discusión y sospecha que por ese motivo su hija se fue de la casa.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.