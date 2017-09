Solicitan colaboración para localizar a madre y a dos de sus hijos

TIJUANA, Baja California(GH)

Foto de los dos menoresLa Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una madre y sus dos hijos, de 30, 9 y 8 años respectivamente.Los extraviados respondes a los nombres de Martha Elena Barajas Amezcua, David Alejandro Aquino Barajas y Yareli Yajanara Barajas Amezcua.Media filiación de Martha Elena (30 años): ojos café claros, cabello castaño, tez blanca, mentón oval, pesa 75 kilos, estatura 1.60, complexión robusta, boca mediana, labios delgados, ceja normal, nariz mediana y chata, frente amplia.Señas particulares: Tiene un lunar café en la piernaVestimenta; Pantalón de mezclilla azul y blusa amarilla.Media filiación de David Alejandro (9 años): ojos café, cabello castaño, tez blanca, mentón redondo, pesa 38 kilos, estatura 1.40, complexión delgada, boca chica, labios medianos, ceja normal, nariz chica, frente mediana.Señas particulares: Lengua pequeña pegada (presenta frenillo lingual).Vestimenta: Short de color azul y playera blanca.Media filiación de Yareli Yajanara (8 años): ojos café oscuro, cabello negro y largo, tez morena, mentón oval, pesa 40 kilos, estatura 1.37, complexión gruesa, boca mediana, labios delgados, ceja normal, nariz mediana, frente mediana.Señas particulares: Tiene un lunar en la caraVestimenta: Short a rayas de color beige-café, blusa blanca con flores de colores.La parte reportante manifiesta que Martha Elena Barajas Amezcua salió de su domicilio junto a sus dos hijos David Alejandro Aquino Barajas y Yareli Yajanara Barajas Amezcua, el pasado 18 de agosto sin decir a donde iba y ya no regreso, a la fecha se desconoce su paradero y se teme por su seguridad ya que la madre de los menores suele presentar cuadros depresivos.Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.