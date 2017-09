Tres muertos por arma de fuego en distintos puntos de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Tres personas muertas es el saldo de esta noche en distintos puntos de la ciudad.



El primer hecho fue en la colonia Las Cumbres alrededor de las 18:00 horas a donde llegaron agentes de la policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, tras el reporte de dos personas lesionadas con arma de fuego.



Al ser revisados por paramédicos ya no contaban con signos vitales.



El segundo hecho fue alrededor de las 20:00 horas en el fraccionamiento Valles del Rubí.



Policía Municipal arribó a un domicilio ubicado sobre la avenida Miraflores del mencionado fraccionamiento donde había sido reportada una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.



Paramédicos de Cruz Roja llegaron al sitio y declararon sin vida al hombre no identificado hasta el momento.



De los dos hechos no hay detenidos.