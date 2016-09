Encuentran cadáver de un bebé en lote baldío en Lomas de Presa

TIJUANA, Baja California(GH)

Las esperanzas de Joany Aguirre de conocer a su hijo Elliot desaparecieron cuando el cuerpo del pequeño fue encontrado en un lote baldío en la colonia Lomas de La Presa, el viernes.



El hallazgo del cadáver de Elliot Nathaniel, de siete meses, se realizó después de que su madre, Jazmín Villalobos, y su padrastro, Luis Octavio Espinoza, acudieran a las autoridades de San Diego a informar que se les cayó al piso y murió a causa del impacto.



Según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la madre y el padrastro detallaron en San Diego que dejaron el cuerpo en el lote baldío por temor a ser detenidos por la autoridad mexicana, pese a que presuntamente la muerte fue un accidente.



Sin embargo, ambos acudieron a la autoridad estadounidense hasta dos semanas después del fallecimiento.



“Ellos se habían asustado, no sabían como actuar y la decisión fue envolverlo en una cobija y dejarlo en ese lote baldío; eso los llevó a recurrir a las autoridades norteamericanos, nos dan parte y localizamos el cuerpecito”, explicó Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador de la subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Tijuana.



El coordinador de la subprocuraduría añadió que, hasta el momento, no se tienen detenidos ni ordenes de aprehensión; la PGJE está a la espera de los resultados de la necropsia para saber si el pequeño fue víctima de violencia y si la madre y el padrastro tienen responsabilidad.



“Estamos realizando las pruebas periciales correspondientes para ver que grado de participación tendrían los papás, ahorita no sabemos pero las pruebas periciales nos van a indicar que fue lo que pasó con ese cuerpo”.



