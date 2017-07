Descartan intento de robo en homicidio

TIJUANA, Baja California(GH)

Las primeras investigaciones a cargo de la Policía Ministerial indican que el agresor solo pidió hablar con la doctora y, dentro del consultorio, le disparó en al menos tres ocasiones.



“El responsable entró sin decir ninguna palabra, le dispara y sale huyendo por la entrada principal; estamos llevando a cabo las investigaciones desde el día de ayer y este preciso momento se están desahogando diligencias para el esclarecimiento total”, comentó José María González, subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría del Estado.



Detalló que era común que la doctora Ciani acudiera a la clínica acompañada de su hija de 18 años y su hijo de 15, cuando estos estaban de vacaciones.



José María González dio a conocer que no se tienen indicios de que la doctora tuviera problemas con alguna persona.



Además, el peritaje indicó que el ataque no se derivó de un robo con violencia porque el atacante no se llevó nada después de disparar.



“Las líneas de investigación son básicamente dos, estamos a 24 horas del evento, la línea de su entorno personal y su entorno laboral; queda totalmente descartado el robo, no hubo sustracción de algún objeto de valor, solo le disparan y salen por la puerta principal”, explicó.