Rescatan a menor después de que fuera dejada sola en su casa

TIJUANA, Baja California(GH)

Una menor fue rescatada por agentes de la Policía Municipal después de que fuera dejada sola en su domicilio, hoy por la mañana.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que ayer, a las 8:00 horas, se recibió el reporte de una niña, de cinco años, que había sido abandonada en un domicilio ubicado en la Hacienda Santa Mónica.



Agentes acudieron al lugar y encontraron a la pequeña dentro del inmueble en la privada Santo Tomás, bajo llave, sola.



Según el testimonio de la pequeña, su madre, quien aún no ha sido identificada, la dejó en su casa, con la puerta bajo llave y sin comida, desde el sábado.



Al ver que su madre no regresaba, la pequeña habló al número de emergencias.



Los oficiales rescataron a la menor sacándola por una de las ventanas de su casa y fue entregada al DIF Municipal.



La mamá de la menor no había sido localizada.